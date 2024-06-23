Посадки генералов - это хорошо, но как Белоусов будет возвращать триллионы?

Так скоро денег же все равно не будет. Чего переживать. Новые Россия напечает и начнет жить заново. Как и весь мир.

лл

лина любимцева

Вот сволочи.... ворюги!! А возвращать триллионы будут после вынесения приговоров в судах. Следствие проведут, сколько украл, где это все - и по решениям судов все это конфисковывать в пользу государства. А ворюги пусть живут в собачьих будках... Пошиковали на халяву, хватит...