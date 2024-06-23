Итак, первый высокопоставленный чиновник Минобороны осужден.
Посадки генералов - это хорошо, но как Белоусов будет возвращать триллионы?
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Natalija Osminina
Так скоро денег же все равно не будет. Чего переживать. Новые Россия напечает и начнет жить заново. Как и весь мир.
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14 час.
лл
лина любимцева
Вот сволочи.... ворюги!! А возвращать триллионы будут после вынесения приговоров в судах. Следствие проведут, сколько украл, где это все - и по решениям судов все это конфисковывать в пользу государства. А ворюги пусть живут в собачьих будках... Пошиковали на халяву, хватит...
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14 час.
Natalija Osminina
У них столько денег не окажется. Они же отдавали бОльшую часть денег наверх- в США.
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14 час.
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