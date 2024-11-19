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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области директор Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии выразила благодарность сотруднику Госавтоинспекции

В Оренбургской области директор Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии выразила благодарность сотруднику Госавтоинспекции

На имя начальника УМВД России по Оренбургской области поступила благодарность от директора Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии в адрес старшего инспектора группы ИАЗ ОБ ДПС МУ МВД России «Оренбургское» капитана полиции Сергея Приймака.

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