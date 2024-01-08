«Ну бред же!» Михаэль Шмидт – о реверсивной стартовой решетке в спринтах Ф1

«Ну бред же!» Михаэль Шмидт – о реверсивной стартовой решетке в спринтах Ф1Getty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный немецкий журналист Формулы 1 Михаэль Шмидт считает, что реверсивная стартовая решетка в спринтах не приведет ни к чему хорошему, кроме проблем с очками и критики со стороны участников и публики.