«Ну бред же!» Михаэль Шмидт – о реверсивной стартовой решетке в спринтах Ф1

«Ну бред же!» Михаэль Шмидт – о реверсивной стартовой решетке в спринтах Ф1Getty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный немецкий журналист Формулы 1 Михаэль Шмидт считает, что реверсивная стартовая решетка в спринтах не приведет ни к чему хорошему, кроме проблем с очками и критики со стороны участников и публики.
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