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Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

Собянин заявил о двух ударах беспилотников по нежилым зданиям Москвы, пострадавших нет Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Комментарии
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А
Александр24
Что-то сомневаюсь, что беспилотники прилетают из самой Украины.  Скорее всего под видом беженцев у нас давно действуют диверсионные группы. Да и своих, за копейку готовых продать родную мать, тоже хватает.
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10 час.
Александр Веревкин
Уничтожить шойгу и герасимова...
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
А что тут непонятного?  Ясно, что не с Украины. Скорее всего, откуда то из подмосковья.  Запущены какими то &quot;мирными украинцами&quot;, которыми наводнена Россия.
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2 час.

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