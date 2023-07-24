Собянин заявил о двух ударах беспилотников по нежилым зданиям Москвы, пострадавших нет Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?
Комментарии
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А
Александр24
Что-то сомневаюсь, что беспилотники прилетают из самой Украины. Скорее всего под видом беженцев у нас давно действуют диверсионные группы. Да и своих, за копейку готовых продать родную мать, тоже хватает.
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10 час.
Александр Веревкин
Уничтожить шойгу и герасимова...
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
А что тут непонятного? Ясно, что не с Украины. Скорее всего, откуда то из подмосковья. Запущены какими то "мирными украинцами", которыми наводнена Россия.
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2 час.
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