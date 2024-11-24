Смирнов: Над Курской областью сбили 27 БПЛА и 2 ракеты ВСУ

Глава Курской области Алексей Смирнов проинформировал о том, что в ночь с субботы на воскресенье боевики Вооружённых сил киевского режима предприняли попытку атаковать областную территорию при помощи ракетного вооружения.
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