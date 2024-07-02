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Футбол, динамовцы и братство!

Футбол, динамовцы и братство!

Новый футбольный сезон стартует с ярких и насыщенных акций. После недавней победы французов в 1/8 финала крутились у меня в голове, от жары перемешиваясь, самые разные образы: свежеиспеченные круассаны в парижской буланжерии, картина Делакруа «Свобода на баррикадах» (с детства уверен, что все выступающие за свободу барышни должны так одеваться), Дидье Дешам, поющий французский гимн перед матчем, и, разумеется, классический лозунг «Свобода, равенство и братство!» Когда день принес свежие новости, я подумал: а зачем нам французы? Круассаны мы всегда найдем чем импортозаместить.

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