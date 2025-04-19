Экономист рассказал об актуальных способах инвестирования

По данным Банка России, в январе этого года объем средств населения в банках превысил 57 трлн руб. На фоне снижения ставок по банковским депозитам россияне уже начали задумываться об альтернативных инструментах.
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