10 нововведений в армии, принятых Белоусовым

Ведь почему такое произошло с нашими асами БПЛА - Сергеем Грицаем ("Эрнест") и Дмитрием Лысаковским ("Гудвин")? Почему эти разведчики и супер специалисты по добыванию разведданных были переведены в штурмовики и оказались посланными командиром Злым в "мясной штурм"? Да потому что, как утверждают военэксперты и в частности председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов, не было у нас никакого регламентирующего закона по поводу операторов беспилотников.