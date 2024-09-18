Ведь почему такое произошло с нашими асами БПЛА - Сергеем Грицаем ("Эрнест") и Дмитрием Лысаковским ("Гудвин")? Почему эти разведчики и супер специалисты по добыванию разведданных были переведены в штурмовики и оказались посланными командиром Злым в "мясной штурм"? Да потому что, как утверждают военэксперты и в частности председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов, не было у нас никакого регламентирующего закона по поводу операторов беспилотников.
10 нововведений в армии, принятых Белоусовым
Комментарии
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Vasily Golov
Не следует Министру исполнять обязанности командира батальона.Каждый мог создать отделение операторов БПЛА.Род войск оператором-Министр.
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10 час.
VG
Vasily Golov
теперь военнослужащий незамедлительно должен и может получить новый комплект обмундирования вместо пришедшего в негодность.Что такое негодность?Как быть с нормами носки амуниции?Отменяем?Тогда всю армию надо переодеть и переобуть.Ныне не портянки,а носки-караси.Брось и на потолке прилипнуть.Они непригодные или не стиранные?Висят и долго.
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10 час.
Юлия Мазур
Вот и хорошо, лиха беда начала!
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9 час.
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