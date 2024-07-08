Государство предоставит гражданам новое жилье взамен утраченного при ЧС

Граждане, потерявшие жилье из-за чрезвычайных ситуаций, получат его за счет государства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов во главе с Леонидом Слуцким.
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