Бабушка из Авдеевки впервые за 10 лет связалась с родными из Саратова

Жительница Авдеевки Людмила Петровна пообщалась со своей внучкой Юлией после десятилетней разлуки. Пенсионерка смогла связаться со своими родными из Саратова благодаря движению «Народный фронт», представители которого привезли в освобожденный город гуманитарную помощь и телефоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии