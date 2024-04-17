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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Вижу на сайтай такую анкету... Ей 48 и дети... Ищет 40 - 50лет... ))) Совершенно неадекватные куклы с фарфоровой голо...Каких мужчин сейч...
  • Кот Рыжый
    А  вот все ли женщины, достойны =настоящих мужчин=?! Как то кособоко выходит. Все требования только для мужчин, а жен...Каких мужчин сейч...
  • Владимир Соколов
    по существу))морена дура еще та))смотрит в книгу, видит фигу и пишет свои фантазии на тему почему дождь мокрый))Тебе надо, ты и д...

Каких мужчин сейчас не хватает женщинам?

Каких мужчин сейчас не хватает женщинам?

- Мужиков сейчас мало! – на всякий случай предупредил Вадим, чтобы ясна была расстановка сил. – А те, что есть – сплошной «неликвид», выбирать особо не из кого.

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Комментарии
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Кот Рыжый
А  вот все ли женщины, достойны =настоящих мужчин=?! Как то кособоко выходит. Все требования только для мужчин, а женщины получается по умолчанию все--на 5+! Так в жизни не бывает. Сейчас 70% женщин толком не умеют готовить, заниматься выпечкой. --А  зачем мне что то выпекать?! В магазине всё имеется! Какие блинчики? Какие оладышки? Они--портят фигуру! Ну и что, что дети любят?!От муки на кухне срач! Стандартный ответ. Но  мечтает, чтобы муж у неё был --лучшим! В её понимании.И свои требования к супругу она не снизит ни на йоту! Так что требования должны быть равномерными! И к мужчинам, и к женщинам.
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18 час.
Леонид Руси
Вижу на сайтай такую анкету... Ей 48 и дети... Ищет 40 - 50лет... ))) Совершенно неадекватные куклы с фарфоровой головой, с которой не чем заняться... и даже желания на неё нет... Клуши самовлюблённые...
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14 час.

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