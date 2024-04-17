- Мужиков сейчас мало! – на всякий случай предупредил Вадим, чтобы ясна была расстановка сил. – А те, что есть – сплошной «неликвид», выбирать особо не из кого.
Каких мужчин сейчас не хватает женщинам?
Комментарии
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Кот Рыжый
А вот все ли женщины, достойны =настоящих мужчин=?! Как то кособоко выходит. Все требования только для мужчин, а женщины получается по умолчанию все--на 5+! Так в жизни не бывает. Сейчас 70% женщин толком не умеют готовить, заниматься выпечкой. --А зачем мне что то выпекать?! В магазине всё имеется! Какие блинчики? Какие оладышки? Они--портят фигуру! Ну и что, что дети любят?!От муки на кухне срач! Стандартный ответ. Но мечтает, чтобы муж у неё был --лучшим! В её понимании.И свои требования к супругу она не снизит ни на йоту! Так что требования должны быть равномерными! И к мужчинам, и к женщинам.
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18 час.
Леонид Руси
Вижу на сайтай такую анкету... Ей 48 и дети... Ищет 40 - 50лет... ))) Совершенно неадекватные куклы с фарфоровой головой, с которой не чем заняться... и даже желания на неё нет... Клуши самовлюблённые...
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14 час.
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