Фернандо Алонсо: «Досадно, что мы не смогли добраться до финиша, но мы потеряли не так уж много очков»

Алонсо рассказал о борьбе с Сайнсом в спринте перед Гран-при Китая. Пилот «Астон Мартин» долгое время боролся за место на подиуме, но в итоге был вынужден сойти с дистанции из-за прокола колеса и повреждения болида.
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