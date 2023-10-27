Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал принятую Генассамблеей ООН резолюцию с призывом к перемирию возобладанием «голоса объединенного арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества», а также выступил с призывом к радикальной палестинской группировке ХАМАС и Израилю прислушаться к документу.
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