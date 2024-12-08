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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Лучше уж наши кишлаки": Мигранты вступили в спор с главой СПЧ. Русские подсказали простое решение

"Лучше уж наши кишлаки": Мигранты вступили в спор с главой СПЧ. Русские подсказали простое решение

Царьград Фото: Freepik Мигранты вступили в спор с главой СПЧ Валерием Фадеевым, заявив, что "лучше уж наши кишлаки", чем русские деревни, Запад доигрался с санкциями, в ДНР вскрыли преступное гнездо чиновников, в биографии президента Грузии Саломе Зурабишвили обнаружены коричневые пятна, в Дзержинске школьницы ударили учительницу тортом в лицо прямо в её день рождения.

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Комментарии
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виктор матвеев
Кишлак это смесь говна и глины разбавленная шоблой обдолбаных ослое@ов.
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3 час.
вд
валерий двойнишников
и...отчасти нашими продажными чиновниками, что породила капиталистическая власть...
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3 час.
ИИ
Иван Иванов
узбекский хлопок шел в основной массе на изготовление пороха а для лёгкой промышленности длинноволокнистый закупался за бугром....
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3 час.

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