В Астане передали родственникам привезенные останки воинов ВОВ

АСТАНА, 29 апреля. /ТАСС/. Церемония передачи родственникам привезенных из Москвы останков двух казахстанских воинов Оразгали Белюбаева и Петра Оконечникова, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана.
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