Военный эксперт Игорь Коротченко проинформировал о том, что предприятиям ВПК России следует продолжать лидировать на мировой арене в ближайшем десятилетии из-за того факта, что входящие в состав Европейского Союза державы стали подготавливаться к противостоянию против РФ.
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