Коротченко: ВПК России должен сохранять лидерство из-за подготовки ЕС к войне

Военный эксперт Игорь Коротченко проинформировал о том, что предприятиям ВПК России следует продолжать лидировать на мировой арене в ближайшем десятилетии из-за того факта, что входящие в состав Европейского Союза державы стали подготавливаться к противостоянию против РФ.