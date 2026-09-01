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ТАСС

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Московскому командному училищу присвоили почетное наименование "гвардейское"

Московскому командному училищу присвоили почетное наименование "гвардейское"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прикрепил Георгиевскую знаменную ленту к боевому знамени Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ) по случаю присвоения ему почетного наименования "гвардейское".

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