Московскому командному училищу присвоили почетное наименование "гвардейское"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прикрепил Георгиевскую знаменную ленту к боевому знамени Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ) по случаю присвоения ему почетного наименования "гвардейское".
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