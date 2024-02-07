Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    Сегодня ночью "посчитаем цыплят..."!?Mash: Такер Карлс...
  • Бендер Задунайский
    Mash: Такер Карлс...
  • Sergio Myn
    Хватит уже завидовать, считая чужие деньги! Создай свой спектакль и зарабатывай сам!!! Что за слюнтяи!!?Никита Михалков п...

Посол РФ в КНДР Мацегора: Москва и Пхеньян упростят поездки граждан обеих стран

Посол РФ в КНДР Мацегора: Москва и Пхеньян упростят поездки граждан обеих стран

Соглашение о взаимных поездках между Российской Федерацией и Северной Кореей сделает поездки в последнюю страну более доступными для российских туристов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
Был в КНДР в 1989 году на 1 Кубке мира по таэквондо(ITF). Пхеньян после варварских ковровых бомбардировок сша превратился в красивый благоустроенный город с большой центральной улицей Кванбок, на которой расположены гостиницы, магазины. Народ ходит и улыбается, много детишек ходят стайками... Большое впечатление оставила поездка на океан через в туннель в горах, где на горном озере находится великолепный отель! Поразила природа и пейзажи на пляже! Даже силуэт подводной лодки в акватории не смутил. На пляже отведали морскую пищу и традиционное чхе (собачатинка)... Вообщем, съездите!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх