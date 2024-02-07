Посол РФ в КНДР Мацегора: Москва и Пхеньян упростят поездки граждан обеих стран

Betahon

Был в КНДР в 1989 году на 1 Кубке мира по таэквондо(ITF). Пхеньян после варварских ковровых бомбардировок сша превратился в красивый благоустроенный город с большой центральной улицей Кванбок, на которой расположены гостиницы, магазины. Народ ходит и улыбается, много детишек ходят стайками... Большое впечатление оставила поездка на океан через в туннель в горах, где на горном озере находится великолепный отель! Поразила природа и пейзажи на пляже! Даже силуэт подводной лодки в акватории не смутил. На пляже отведали морскую пищу и традиционное чхе (собачатинка)... Вообщем, съездите!