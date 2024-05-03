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Несмотря на сезонный спад спроса, рынок элитной недвижимости демонстрирует восстановление

Несмотря на сезонный спад спроса, рынок элитной недвижимости демонстрирует восстановление

По данным экспертов экосистемы Kalinka, в 1 квартале 2024 года количество сделок на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы достигло 341 лота, а рост составил 67% по сравнению с 1 кварталом 2023.

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