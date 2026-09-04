Психолог Муслумов рассказал, что может предшествовать нападению школьника

Надёжного набора личностных черт, по которому можно заранее определить способного на нападение подростка, не существует, рассказал «ФедералПресс» кандидат психологических наук Рустам Муслумов.
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