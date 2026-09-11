Как часто можно есть чипсы

Можно ли есть чипсы каждый день, рассказал врач-терапевт Иван Еременко.«Одна упаковка чипсов нередко содержит значительное количество соли и насыщенных жиров, что при частом употреблении способствует повышению артериального давления, увеличению массы тела и росту риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил эксперт.
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