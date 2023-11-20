В период с 08.11.2023 по 08.12.2023 в городе Бобруйске проходит месячник пожарной безопасности. В рамках мероприятия будут посещены многодетные семьи, семьи где ранее выявлялись признаки небезопасных условий проживания.
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