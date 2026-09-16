Антирекорд Tesla: 236 аварий с автопилотом и FSD за один месяц, четыре аварии привели к гибели людей

В июле системы помощи водителю фигурировали в четырех смертельных ДТП В июле 2026 года Tesla сообщила федеральным регуляторам о 236 авариях, произошедших при использовании систем помощи водителю.
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