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Антирекорд Tesla: 236 аварий с автопилотом и FSD за один месяц, четыре аварии привели к гибели людей

Антирекорд Tesla: 236 аварий с автопилотом и FSD за один месяц, четыре аварии привели к гибели людей

В июле системы помощи водителю фигурировали в четырех смертельных ДТП В июле 2026 года Tesla сообщила федеральным регуляторам о 236 авариях, произошедших при использовании систем помощи водителю.

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