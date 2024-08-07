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Бойцы ВС РФ применили против ВСУ новый беспилотник «Молния» на донецком направлении

Бойцы ВС РФ применили против ВСУ новый беспилотник «Молния» на донецком направлении

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск нанесли удары по противнику, уничтожив долговременные огневые точки, бронированную и автомобильную технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

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