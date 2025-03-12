Россиян предупредили о массовых смертях от контрафактного алкоголя в Турции

Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут привести к тому, что российские туристы будут рассматривать альтернативные страны для отдыха, но ситуация на турецких курортах на данный момент не критическая, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны.