Русская весна
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Русская весна

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Россиян предупредили о массовых смертях от контрафактного алкоголя в Турции

Россиян предупредили о массовых смертях от контрафактного алкоголя в Турции

Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут привести к тому, что российские туристы будут рассматривать альтернативные страны для отдыха, но ситуация на турецких курортах на данный момент не критическая, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны.

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