Почему 26 ноября в народный праздник Златоуста начиналась «пельменная пора» и кого называли Зюзей Ксения Кирпик 26 ноября празднуется народный праздник, известный как Иван Златоуст или Осенние Зяби, посвященный архиепископу Константинопольскому Иоанну.
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