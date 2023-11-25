Почему 26 ноября в народный праздник Златоуста начиналась «пельменная пора» и кого называли Зюзей Ксения Кирпик 26 ноября празднуется народный праздник, известный как Иван Златоуст или Осенние Зяби, посвященный архиепископу Константинопольскому Иоанну.