Полиция ворвалась в квартиру экс-главы муниципального собрания "Сокол" Степанова

Полиция ворвалась в квартиру бывшего главы муниципалитета района "Сокол" в Москве Николая Степанова. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, ссылаясь на депутата муниципального совета Щукино от КПРФ Андрея Гребенника.