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Полиция ворвалась в квартиру экс-главы муниципального собрания "Сокол" Степанова

Полиция ворвалась в квартиру экс-главы муниципального собрания "Сокол" Степанова

Полиция ворвалась в квартиру бывшего главы муниципалитета района "Сокол" в Москве Николая Степанова. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, ссылаясь на депутата муниципального совета Щукино от КПРФ Андрея Гребенника.

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