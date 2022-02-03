Белоруссия наносит сокрушительный ответный удар Литве

Белоруссия прекращает транзит грузов из Литвы через свою территорию с 7 февраля в ответ на запрет Литвы на перевозку белорусских калийных удобрений в свои порты с 1 февраля.
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