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Белоруссия наносит сокрушительный ответный удар Литве

Белоруссия наносит сокрушительный ответный удар Литве

Белоруссия прекращает транзит грузов из Литвы через свою территорию с 7 февраля в ответ на запрет Литвы на перевозку белорусских калийных удобрений в свои порты с 1 февраля.

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