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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Люди перестали следить, наверное. В медиа огромное обилие информации»

Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался о возможном рекорде Александра Овечкина по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

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