Омбудсмен Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Основательница Национального родительского комитета, а также уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с предложением увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами, которые не достигли совершеннолетия.
Основательница Национального родительского комитета, а также уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с предложением увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами, которые не достигли совершеннолетия.
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