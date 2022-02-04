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Омбудсмен Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Омбудсмен Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Основательница Национального родительского комитета, а также уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с предложением увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами, которые не достигли совершеннолетия.

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