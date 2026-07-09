Физик Зенченко предупредил об опасности хранения разряженных батареек

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко предупредил, что разряженные батарейки при неправильном хранении могут протечь, вызвать коррозию и повредить технику, передает RT.
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