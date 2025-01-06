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Притягивают несчастья: три растения-вампира, которые не стоит держать дома

Притягивают несчастья: три растения-вампира, которые не стоит держать дома

Притягивают несчастья: три растения-вампира, которые не стоит держать дома Алёна ЮрьеваВ мире комнатных растений существуют как настоящие фавориты, создающие уют и гармонию, так и те, о которых ходят недобрые слухи.

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