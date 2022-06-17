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Валерий Васильев о будущем: «Рассматриваю все варианты, в том числе с «Амуром». Уверен, контракт никуда не денется»

Защитник Валерий Васильев рассказал о своих карьерных планах.  – Вам 28 лет – и вы впервые на рынке неограниченно свободных агентов.

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