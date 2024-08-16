Мопед не мой – ДТП с детьми на питбайках участились почти в 2 раза в Новосибирске

Сразу две аварии с подростками на питбайках произошли в последние дни августа под Новосибирском. В четверг, 15 августа 17-летний житель Бердска и его 13-летний пассажир получили травмы на мотоцикле «ИЖ Юпитер-2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии