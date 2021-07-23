Соседка уезжала на две недели в отпуск и принесла нам нечто со свисающим до пола брюхом и двумя фонарями глаз.

СмехотерапияДети и семьяСоседка уезжала на две недели в отпуск и принесла нам нечто со свисающим до пола брюхом и двумя фонарями глаз. "Сука и предатель" - читалось на морде кота, когда он смотрел на хозяйку объясняющую нам, чем лучше кормить сомалийца.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина БарановаКЛАСС!!!Ирина ДаниловаБабушка - супер! С котом сразу определилась:)Эл Рубцовабабка- это всегда житейская мудрость!!!!Ирина ПоповаЯ такая же как эта бабушка, ибо нехрен!Комментировать
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