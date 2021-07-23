Смехотерапия

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  • Ирина Чещина
    пожарному медаль надо ))))))Миссия невыполнима
  • Анна Anmi
    автор первый раз в поликлинику попал (((Я хожу почаще - ни разу иначе не было!)))Медицинский квест
  • Галина Баранова
    КЛАСС!!!Хотелось бы посмотреть!Миссия невыполнима

Соседка уезжала на две недели в отпуск и принесла нам нечто со свисающим до пола брюхом и двумя фонарями глаз.

Соседка уезжала на две недели в отпуск и принесла нам нечто со свисающим до пола брюхом и двумя фонарями глаз.

"Сука и предатель" - читалось на морде кота, когда он смотрел на хозяйку объясняющую нам, чем лучше кормить сомалийца.

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Галина Баранова
КЛАСС!!!
Ирина Данилова
Бабушка - супер! С котом сразу определилась:)
Эл Рубцова
бабка- это всегда житейская мудрость!!!!
Ирина Попова
Я такая же как эта бабушка, ибо нехрен!

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