Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы свыше 8 млрд руб

В 2024 году на столичном портале поставщиков провели 180 тысяч котировочных сессий на общую сумму 46 миллиардов рублей, в результате которых московские заказчики смогли сэкономить более 8 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.