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Впервые в истории ММА бой сопровождался сурдопереводом

Люди с ограниченными возможностями сильнее прочувствовали происходящее в клетке. Одним из главных событий турнира АСА 178 стал бой в полусреднем весе между российскими бойцами Анатолием Бойко и Узаиром Абдураковым.

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