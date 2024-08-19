Впервые в истории ММА бой сопровождался сурдопереводом

Люди с ограниченными возможностями сильнее прочувствовали происходящее в клетке. Одним из главных событий турнира АСА 178 стал бой в полусреднем весе между российскими бойцами Анатолием Бойко и Узаиром Абдураковым.
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