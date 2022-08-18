Киев уготовил резонансную провокацию на Запорожской АЭС: В Минобороны назвали точную дату

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что 19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.