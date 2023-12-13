В 2024 году россияне мечтают увеличить доход и ложиться спать раньше полуночи

Аналитики провели опрос и выяснили, какие цели россияне поставили на 2024 год. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство опрошенных (70%) мечтают увеличить свой доход.
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