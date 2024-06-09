Адские цены заставляют россиян искать способы сэкономить на отдыхе

NN

No Name

С 2020 года цены на авиаперелеты выросли в несколько раз, тем самым закрыв дорогу в те места за границей, где всегда отдыхали. Не берется в расчёт Европа. Те же Балканы, куда полететь сейчас дорого-дорого. А отдых в России для богачей. Цены не сложат... Вот так и развивается бизнес в стране, что люди среднего класса, которые раньше отдыхали за границей, не имеют возможности отдохнуть на родине