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Адские цены заставляют россиян искать способы сэкономить на отдыхе

Адские цены заставляют россиян искать способы сэкономить на отдыхе

Рост цен на путевки в популярные российские курортные города вынуждает многих отдыхающих искать способы сэкономить.

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Комментарии
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NN
No Name
С 2020 года цены на авиаперелеты выросли в несколько раз, тем самым закрыв дорогу в те места за границей, где всегда отдыхали. Не берется в расчёт Европа. Те же Балканы, куда полететь сейчас дорого-дорого. А отдых в России для богачей. Цены не сложат... Вот так и развивается бизнес в стране, что люди среднего класса, которые раньше отдыхали за границей, не имеют возможности отдохнуть на родине
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