Жители Новороссийска выступают против нового кладбища в Приморском районе

Жители Новороссийска выступают против нового кладбища в Приморском районеЖители Приморского района Новороссийска массово выступили категорически против планов властей создать рядом с их домами новое кладбище с крематорием.
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