Криптовалютная сенсация: Илона Маска уличили в создании биткоина

Константин Смирнов: «Если криптовалюты начнут доминировать, то все государства прекратят своё существование» Михаил Зубов Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Константин Смирнов Финансовое сообщество всколыхнула новость о том, что создателем самой известной криптовалюты Bitcoin может являться не загадочный Сатоши Накамото, а Илон Маск.