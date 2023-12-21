Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Роман Рудаков: последнее письмо русского героя

Роман Рудаков: последнее письмо русского героя

«Я умираю, но не сдаюсь!»Повестка пришла через три месяца после демобилизации со срочной службы. 20-летний Роман Рудаков не раздумывал ни минуты и осенью прошлого года встал на защиту западных рубежей Родины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх