В ФСБ рассказали о нежелании западных спецслужб сотрудничать с украинской разведкой

Западные спецслужбы опасаются сотрудничать с украинской разведкой из-за угрозы для имиджа. Об этом рассказал сотрудник ФСБ России после успешной операции, результатом которой стал провал ГУР по угону вертолета из России, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии