Главный инженер Лисичанского водоканала: «Большую помощь нам оказывают шефы – Татарстан»

Перед Лисичанским водоканалом поставили задачу обеспечить людей водой без графика. О том, как в подшефном Татарстану городе восстанавливают водоснабжение, «Татар-информу» рассказал главный инженер предприятия Валерий Мельниченко.
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