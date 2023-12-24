В театре «Сфера» состоится премьера спектакля «Прозрачное солнце осени»

Московский драматический театр «Сфера» представляет премьеру спектакля своего художественного руководителя народного артиста России Александра Коршунова «Прозрачное солнце осени» по рассказам трех советских писателей Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского, сообщает ТАСС.
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