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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 5 из 7 матчей Евро-2024 сыграл тотал больше 2,5 голов

На Евро-2024 завершился третий игровой день. Всего на турнире прошло 7 игр, в 5 из которых сыграла ставка на тотал больше 2,5 голов.

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