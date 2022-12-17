Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Каршияка», «Бююкчекмедже» примет «Галатасарай»

В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Дарушафака» дома сыграет с «Каршиякой», «Бююкчекмедже» примет «Галатасарай».

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