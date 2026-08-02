Подробности инцидента с самодельным взрывным устройством в ресторане на Кудринской площади

1 августа в одном из ресторанов Москвы произошёл трагический инцидент, который потряс столицу. В ресторане Balzi Rossi, расположенном в знаменитой сталинской высотке на Кудринской площади, сработало самодельное взрывное устройство.
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