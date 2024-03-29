Субботники пройдут в Тульской области в апреле 2024 года

В Тульской области в апреле начнется проведение субботников. Об этом сегодня, 29 марта, во время брифинга рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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